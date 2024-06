Ahvatleva välimusega mehe teistmoodi valikud: võib-olla tundub uskumatuna, aga ta on siiralt eluga rahul ja õnnelik

Mu klassivend, kes kogu elu on olnud naistele ahvatleva väljanägemisega, ei huvitunud kunagi naistest. Omasoo vastu samuti huvi puudus. Kogu oma energia rakendas eneseteostamisele - ja nüüdseks on ta igatahes paremal järjel, kui ükskõik kes klassivendadest.

Kui juttu tuleb lastest, siis ta põhjendab, et õel on piisavalt lapsi ja lapselapsi, kellega oma titenduse emotsioonid kätte saada, ning kellele tulevikus oma töövili pärandada. Võib-olla tundub uskumatuna, aga ta on siiralt eluga rahul ja õnnelik.