Jah, vähene vedeliku tarbimine võib tekitada kurnatust. Seega, kui tunned, et oled väsinud ja õues on suviselt kuumad päevad, siis jälgi, et veepudel oleks lähedal. Vedelikupuuduse sümptomid avalduvad juba siis, kui kaotatud on 2% organismi tavapärasest veehulgast.