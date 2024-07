Dr Veerus kirjeldas, et päikesepiste kujunemisel kuumarabanduseks on hoiatavateks nähtudeks peavalu, peapööritus, nõrkus, iiveldus. Nahk on kuum, pehme ja kuiv. Pulss kiireneb 160–180 löögini minutis, tekib hingeldus. Protsessi süvenedes võib teadvus häiruda nii, et inimene ei saa enam aru, kus ta viibib või mis temaga toimub. Kehatemperatuur võib tõusta kuni 40–41 °C. Kui inimene ei saa abi, võib ta kaotada teadvuse, tekivad krambid ning isegi surm ajuturse tagajärjel.