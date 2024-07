Võtab lausa ohkama! Need on probleemid paarisuhetes, mis põhjustavad kõige rohkem pingeid ja arusaamatusi

1. Laste kasvatamine: ära tee oma kaaslast maha

Laste kasvatamine on üsna tundlik teema paljude paaride vahel. Kuidas jõuda ühisele kokkuleppele, mis on keelatud ja mis on lubatud? Kuidas tohib last karistada ja kuidas teda kiita? Milline käitumine on lubatud ja milline mitte? Vanemad peavad leidma ühise kokkuleppe lapse kasvatusmeetodite suhtes ja tegema omavahel koostööd: kui üks vanematest on midagi keelanud, peab teine tegema sama. Lapse ees ei tohi teise vanema otsuseid maha teha.

2. Kodused tööd: ütle, kui sa enam ei jaksa ja pead liiga palju tegema

Üha rohkem räägitakse emotsionaalsest koormusest, mis tähendab seda, kui üks inimene on enda peale võtnud kogu pereelu organiseerimise ja planeerimise, lisaks sellele kodu korrashoiu. Kui üks inimene peab kõike seda tegema, tekivad paratamatult pinged, kuni inimene ühel hetkel enam ei suuda ennast tagasi hoida ja selle tõttu tekibki tüli.

3. Raha: eraldi arved

Te olete otsustanud raha kokku hoida järgmise puhkusereisi jaoks, sina aga ei suuda kiusatusele vastu panna ja ostad need kingad, mis sulle meeldima hakkasid. Sinu kaaslane muidugi vihastab ja see tekitab konflikti. Rahaga seotud küsimused tekitavad tihti lahkhelisid. Rahaga ümber käimine sõltub iga inimese eluviisidest, kasvatusest, sellest, kuidas vanemad oma rahaasjadega ümber käisid. Psühholoogide sõnul on kõige parem, kui mõlemal kaaslasel on oma arve.

4. Sugulased: piirid paika