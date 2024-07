Eradetektiivi pikaajalised tähelepanekud: kahjuks on suhetes 3 ohumärki, mis tähendavad peatset lahutust

Aaroni sõnul on tema eradetektiivide meeskond töötanud üle 15 000 suhtejuhtumiga ja mõne minutiga on selge, kas paarisuhe on jätkusuutlik või hoopis varem või hiljem hukule määratud.

Ja kõik algab sellest, kuidas paarisuhtes olevad inimesed peale lahusolekut teineteist. tervitavad.

Tervituse olulisus

Kui paar on mõnda aega lahus olnud (selle alla loetakse ka tööpäeva, kus pole teineteist 8-10 tundi näinud), ja esmaseks tervituseks on nääklemine, õiendamine või rahulolematuse väljendamine, ei ole tõenäoline, et see suhe kestma jääb. Rohelised lipud tervitamise osas on kallistamine, soojalt tervitamine, põsemusi või suudlus. Kui su kaaslane tuleb koju peale tööpäeva ja sinu esimene reaktsioon on saata tema suunas üks korralik silmade pööritus, siis see näitab, et teie suhe on ohus. Ja kui te selle nimel vaeva ei näe, siis üsna pea leiate end teineteisest eraldi.

Kuidas te omavahel räägite?

Paarid, kes kasutavad omavahelises suhtluses, eriti tülide käigus, sõnapaare nagu „mitte kunagi“, „alati“, „kogu aeg“, peaksid üle vaatama oma kõnemaneerid. Selliste sõnapaaride kasutamine viitab samuti, et suhe on ohus, sest inimene, kelle vastu selliseid väiteid kasutatakse, mis ilmselgelt on enamasti ka ülepaisutatud, võtab automaatselt sisse kaitsepositsiooni ja enamasti hakkab ka vastu ründama, ehk tüli muutub veel suuremaks. Ja kui te olete omavahel harjunud inetult suhtlema, tümitama teineteist sõnadega, siis tasub endale otsa vaadata - kui te teineteist ikka silmaotsastki ei seedi, siis miks te ikka veel end piinate ja suhtes olete?

Suhtlusest eemaldumine