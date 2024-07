ARVAMUS | „Päris kohutav, kui naised seletavad, kuidas nad seda õiget otsivad. Need kolm tegurit tapavad iga paarisuhte.“

„Naine (ega ka mees) ei tohi klammerduda ja selleks on mõistlik teiste meestega edasi tegeleda. Nii palju motiveeriv on, kui tead, et pead pingutama kaaslase tähelepanu nimel. Päris kohutav on, kui naised seletavad, kuidas nad seda õiget otsivad ja neid huvitab vaid pikk suhe. See näitab, et see naine pole instinktidest ja inimkäitumisest ikka veel õppinud ja ilmselt sellepärast nad ka praegu üksi kuivavad.