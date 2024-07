Kõhulahtisusest päikesepõletuseni - lastel ikka juhtub! 7 asja, mis peavad olema igas reisiapteegis

Lehari tõdeb, et tihtilugu ilmnevad esimesed mured juba lennureisil, eriti kui lapsel on äsja olnud nohu või külmetushaigus. „Kõrvavalu vastu aitavad spetsiaalsed lendamiseks mõeldud kõrvatropid ja tursevastased ravimid nagu pseudoefedriin,“ soovitab Lehari. Merereisidel esinevad sagedamini iiveldus, oksendamine ja kõhulahtisus ning ka nende vaevuste leevendamiseks tasub valmis olla.

Selleks, et eelmainitud probleemid ei tuleks üllatusena, soovitab Lehari reisiapteeki kõik vajalikud ravimid lisada, kuid rõhutab, et toodetega ei tohiks ka üle pingutada.

Nädal enne reisi tuleks oma ravimivarustus üle vaadata. „Kui laste valusiirupid on avatud ja neil pole kuupäeva peal, siis on targem uus osta. Reisi jaoks sobivad paremini tableti versioonid, kuna need ei võta kohvris nii palju ruumi. Näiteks võib osasid paratsetamooli tablette anda juba 3 aastastele ja ibuprofeeni tablette 6 aastastele,“ soovitab Lehari ning lisab, et apteekrid on abiks, et leida sobivaim variant ja täpsustada annuseid.