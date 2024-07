„Mõõdutundest on osal inimestel puudus!“ Arutelu koht: kuidas ikkagi käituda ühistranspordis kellelegi närvidele käimata?

„See on mõõdutunde küsimus. Bussis ei pea olema haudvaikus, nii et keegi ei tohi ühtki kõnet võtta ega midagi süüa ega teha, kui sõit toimub päevasel ajal. Samal ajal kehtib ka see, et teisi sõitjaid ei peaks tundide viisi järjest telefoni igavusest lobisedes segama.

Kui võtta kõnesid, võiksid need olla vajalikud ja lakoonilised, näiteks mingid tööasjad, mille ajamine aja kokkuhoiu huvides ühistranspordis on õigustatud, ent see ei tähenda, et pead kaks tundi bussis koosolekut. Mõõdutundest on osal inimestel puudus. Asju tuleb teha teistega arvestades, ent samal ei pea kehtima mingi käsu-keelu atmosfäär.“