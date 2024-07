Pahane märkamine: naiste eeldus on sageli, et 100% minu elustiil ja vajadused ning 0% sinu omad!

„Hea point on see, et 50-ndates aastaid üksi elanud inimesel on omad rutiinid ja harjumused välja kujunenud ja juurdunud. Ilmselt vaatab niisugune naine Netflixist seebikaid, käib kolm korda kuus teatris ja korra nädalas muuseumis. Samas staatuses mees tõenäoliselt käib kummipaadiga kalal ja putitab garaažis tsiklit samal ajal õlut libistades.

Ja mis imelisel kombel peaks mõlemale sobiv koostöövorm olema see, et koos käiakse pidevalt mööda teatreid ja muuseume ning kogu ülejäänud aeg vahitakse sohval kahekesi koos seebikaid? Prouakeste igasugune suhtluse eeldus on väga sageli see, et 100% minu elustiil ja vajadused ning 0% sinu omad.“