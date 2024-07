Katrin Lust 40ndates sünnitamisest: ühelt poolt tahaks öelda, et minu jaoks on see parim aeg lapsevanemaks saada

Katrin möönab, et neljakümnendates emaks saamine on siiski seotud riskidega: „Kindlasti pean oma sõnades olema ettevaatlik. Ühelt poolt tahaks öelda, et minu jaoks on see parim aeg lapsevanemaks saada. 20ndates justkui ajasin midagi taga, tahtsin reisida. Nüüdseks tunnen, et mul on oma aega nii palju olnud, et ei kaota midagi, kui ei lähe mingile peole või sünnipäevale, ei saa juua kokteile – mul on see kõik tehtud,“ räägib Katrin ja rüüpab intervjuu ajal tomatimahla.