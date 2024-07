Kust sa, lilleke, siia said?| Miks ei taha me loomade heaolust kõnelda ausalt?

Nii võttis Farištamo seekordses Lillekese saates sisse koha, et arutleda ühes saatejuhi Laura Kursiga loomade pidamis- ning heaolu tingimuste üle ausalt, mida me piisavalt tihti ehk teha ei tihka. Peitugu see põhjus kas tühjas kaastundeanumas või infokülluses, on tõsiasi siiski, et oma toidulaual oleva pärituollu ning tekkeoludesse me liialt ei süvene.