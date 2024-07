51 aastat abielus olnud lugeja kirjeldab, mida peaksid mõlemad osapooled partneri valikul jälgima

„Ühiskond, meedia, tutvusringkon, kollektiivid kujundavad pidevalt meid, meie nägemust ja suhtumist. Kooseluks on vaja kõige tähtsamat - ühisosa leidmist, arvan mina, kelle abielu staaž on 1973. aastast tänaseni.

Pakun omalt poolt välja, mida peaksid mõlemad osapooled partneri valikul jälgima. Ühised huvid - vähemalt nii palju, et ei oleks igav nendest kuulda, kui teine pool räägib. Väga tähtis on üksteisega rääkimine - tabuteemasid ei peaks olema. Seksuaalne sobivus - ärge kartke ega häbenege teineteist suunata sellele, mis teile just meeldib.