„Palun-palun katsetame!“ Eesti naised uutest „trikkidest“ voodielus: ma vihkasin sellest igat hetke!

Millised katsetused on aga need, mida vähemalt mõned Eesti naised enam iial korrata ei sooviks? Oma delikaatseid kogemusi jagavad neli naist.

„Ma olen alati olnud voodielus väga spontaanne ja avatud, mulle meeldib uusi asju katsetada, aga mõned mehed oma rollimängudega on ikka vägagi imelikud... Või ma ei oska öeldagi, oli see rollimäng või kujutas ta ette, et on kaval (ei olnud), või mis see oli, aga mul on üks ülimalt veider kogemus.“