Ulata abikäsi! 2aastane vapper Hendrik vajab aparaati, mis on pannud pisipoisi pere väga raskesse olukorda

Selleks, et Hendriku vanemad teaksid, mil väikemehe veres hapnikku napib ja teda on tarvis aidata, toetab neid igapäevaselt spetsiaalne tehnika. Paraku on aga Hendrikule vajalik pulssoksümeeter nüüd koostöö lõpetanud ning uus maksab koos aastas kuluvate ühekordsete anduritega kokku 7300 eurot. Sellist summat ei ole raskelt haiget last kasvataval perel kusagilt võtta ning nad paluvad heade inimeste abi.