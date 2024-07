Brünetid Bitchid | Ekstravagantse kingabrändi looja Vivian Vau avaldab, millised kingad on kõige seksikamad. „Kirg, säde, vunk!“

Vivian Unt on tuntud oma vanalinnas asuva ägeda kingapoe poolest. Idee luua oma ettevõte tekkis tal paarkümmend aastat tagasi, kui Inglismaal käies tekkis tal elus esimest korda olukord, kus kinga proovides jäi see talle suureks. Eestis polnud seda veel juhtunud - Vivianil on nimelt jalanumber vahemikus 43-44. Ja sellest hetkest hakkas lumepall veerema. „See on esimene bitchi omadus - sa ei jää ohvrirolli, sa võtad midagi ette, sa teed väga paljud õnnelikuks!“