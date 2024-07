Seedehäired või kerged unehäired? Need on parimad ravimtaimed, millega just suvel oma tervist turgutada

Apteeker jagab nõu, millist leevendust leiab suvekuude sirguvatest ravimtaimedest.

Taimetee on abiks kergemate haiguste korral

Benu Tõrva Keskapteegi proviisor Virge Sokk märgib, et ravimtaimed on väga erineva toimega ja need pakuvad leevendust mitmetele tervisemuredele. Ravimtaimedest saab valmistada erinevaid preparaate alates ekstraktist, tinktuurist kuni salvideni välja. Koduses kasutuses on kõige levinum tee ehk tõmmise valmistamine.

„Ravimteed on apteegikülastajate seas küllaltki populaarsed. Näiteks kummel aitab leevendada seedehäireid, on kasulik nahaprobleemide korral ja annab leevendust valusale kurgule. Piparmünt soodustab erinevate seedeprobleemide paranemist ja leevendab külmetussümptomeid. Pärnaõied aga aitavad alandada palavikku ja oma põletikuvastase toimega on abiks köha korral,“ loetleb Sokk ning lisab, et üsna sageli tarvitatakse ka teesegusid, mis koosnevad erinevatest ravimtaimedest.

„Ravimtaimede osas mängib tegelikult rolli usk nende toimesse,“ räägib Sokk. „Eelkõige peaks lähtuma sellest, kas inimene ise usub ravimtaimede toimesse. Samuti tuleb ravimise juures arvestada haiguse tõsiduse ja staadiumiga. Näiteks kui inimesel on ikkagi tõsine tõbi, siis peab arst määrama tablettravi, sest pelgalt tee joomisest abi ei saa,“ toonitab proviisor.

Korjamisel on oluline taimede tundmine

Suvekuudel saavad loodushuvilised ja aiapidajad varustada oma koduapteeki isekorjatud taimedega. Sokk soovitab, et taimede korjamisel tuleb olla kindel nende tundmises. Mõne taime erinevad liigid on omavahel väliselt väga sarnased ja nende eristamine teineteisest võib olla keeruline. „Koguda tuleks ainult neid ravimtaimi, mida kindlalt tunnete. Kui tekib kahtlus, siis on targem osta need apteegist,“ ütleb apteeker.