Pärnu rannakiosk muutus sel suvel rinnakioskiks, et parandada teadlikkust rinnavähist

Rannakiosk värvub roosaks, seal leidub infot rinnavähi kohta ja lisaks leiab Pärnu rannast ka spetsiaalsed riietumiskabiinid ehk rinnakabiinid.

Rinnavähk on endiselt Eesti naistel kõige sagedamini esinev vähivorm – igal aastal haigestub üle 900 naise ja neist umbes veerandil on haigus avastamise hetkel juba kaugelearenenud staadiumis.

Koostöös R-kioskiga juhib Tervisekassa sel suvel tähelepanu rinnavähiga seotud teemadele ning kutsub naisi üles oma tervisest hoolima ja regulaarselt kontrollis käima. „Rinnavähi sõeluuringuga on lootust leida vähk varajases faasis, mil ravi on lihtsam ja kergemini talutav ning tervenemine täiesti võimalik. Oluline on uuringul osaleda ka siis, kui kaebused puuduvad, sest varajases staadiumis vähk endast märku ei anna. Samuti on tähtis oma rindu ise iga kuu kontrollida – selleks tegime koostöös Saaremaa Vähiühinguga valmis õpetava videoklipi, mida ka Pärnu rannas olevas kioskis näha saab,“ sõnas Tervisekassa sõeluuringute teenusejuht Maria Suurna.

Juulis annetavad kõik R-kioskid Eestis igalt müüdud, kampaaniamärgistusega salatilt 1 euro Vähiliidule, et liikuda lähemale eesmärgile osta tulevikus uus mammograaf Vähiliidu mammograafiabussi. „Mammograafi eluiga on kahjuks piiratud ning ta vananeb iga tehtud uuringuga ning kahe-kolme aasta pärast vajab aparaat väljavahetamist. Tänaseks on Eesti Vähiliidul kolm mobiilset diagnoosikabinetti, sealhulgas mammograafiabuss, mis sõidab mööda Eestimaad, et tuua rinnavähi varajase avastamise võimalus kõigile lähemale. Selleks, et Vähiliit saaks edukalt oma elupäästvat missiooni jätkata, on vaja juba täna hakata koguma raha uue mammograafi jaoks,“ sõnas MTÜ Eesti Vähiliidu juhatuse esimees Maie Egipt. Ta lisas, et kuigi Tervisekassa korraldab ja rahastab sõeluuringuid, on Vähiliidu diagnoosikabinettidesse uute seadmete ostmine toimunud suuresti heade koostööpartnerite ja annetuste toel.