Lugeja imestab: kui suur peab olema tähelepanuvajadus, et peale lahkuminekut sotsiaalmeedias ulgumas käia!?

„Olen viimaste aastate jooksul märganud, et aina rohkem naisi teeb sotsiaalmeediasse „vägeva“ postituse, kui suhe on läbi saanud. Mustatakse kaaslast ette ja taha, postitatakse endast videoid paistes silmadega ja nutmas... MIKS!? Mida see annab? Kas tõesti on vaja oma südamevalu kõikide teiste ette laiali laotada, et kaastunnet kerjata? Kas sellest ei piisa, kui helistada lähedastele sõbrannadele, nad külla kutsuda ja siis kambakesi koos nutta või endist kaaslast mustata? Ma ei saa aru, miks on vaja seda nii avalikult teha.