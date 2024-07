Alkoholiga lõpparve teinud supermodell: tunnen, et olen saanud oma jõu tagasi

Nüüd tunnistas naine keerulisele ajale tagasi vaadates, et esimest korda maitses ta alkoholi 8- aastasena. „Kui hull vanus purju juua,“ tunnistas Delevingne, kes on avameelselt jaganud ka oma ärevust ja depressiooniperioode.

„Varem arvasin, et narkootikumid ja alkohol aitasid mul eluga toime tulla... aga tegelikult ei aidanud, vaid pigem pikendasid mu kurbust ja masendust. Ma tunnen, et olen saanud oma jõu tagasi ja mind ei kontrolli välised mõjutajad,“ rõõmustab naine ja lisab, et tal probleemi olla pidudel või festivalidel sõpradega, kes alkoholi tarbivad. Näiteks külastas naine hiljuti maailmakuulsat Glastonbury festivali. „ Mu jalad valutasid ja ma ei jaksanud nii kaua üleval olla, kui varem, kuid see oli sama lõbus. Ma ei taha kunagi, et mu elu sel viisil muutuks.“