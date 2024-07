„Kehtesta 24–72-tunnine mõtlemispaus!“ Kuidas ebavajalikke kulutusi vältida ja raha säästa?

Luminor Eesti partnersuhete projektijuht Janika Kask-Olev jagab näpunäiteid, kuidas oma kulutusi kontrolli all hoida ning enne rutakaid otsuseid ennast mõtlema panna.

Kas vajadus või soov?

Enne ostu tegemist tasub võtta hetk mõtlemiseks, et kas plaanitav väljaminek on vajalik või on see lihtsalt soov. Kuigi enda premeerimine on oluline, ei tasu sellega üle piiri minna ning enne maksmist mõtle läbi, kas sul on midagi sarnast juba kodus olemas või kui oled senimaani ilma selle tooteta hakkama saanud, kas praegu on õige hetk selle ostu tegemiseks.

Kehtesta mõtlemisaeg

Kui leiad endale midagi sobivat, siis kehtesta 24-72 tunnine mõtlemispaus. Nii kaotavad varem elutähtsana tundunud ostud selle aja jooksul oma jõu ning kui ost jääb ikkagi kripeldama, saad olla kindel, et otsus on õige. Peamine on hoiduda emotsiooniostudest seni, kuni sul on selle vajaduse hindamiseks aega ja ruumi. Päeva möödudes ei pruugi need asjad enam meeleski olla ja nii säästad raha ostude jaoks, mida tõesti on vaja teha või saad kogutud summa hoopis investeerida või kodulaenu sissemakseks koguda.

Osta kokkusobivaid tooteid

Riiete ja kodusisustuse ostmisel mõtle selgelt läbi, kas see ese sobib hästi kokku sinu praeguse garderoobi või interjööriga. Näiteks on tuntust kogumas kapselgarderoobi loomine, mis tähendab, et kõik kapis olevad asjad sobivad omavahel kokku nii stiili kui värvi poolest. Kui valid omale uue elektroonika, siis ole kindel, et see sobib ilusti sinu praeguse tehnikaga, et vältida uute laadijate, adapterite või kaablite ostmist.

Unusta nipsasjakesed