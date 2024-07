Üks kodune ema, kes hetkel ootab oma teist last, avaldas Redditi platvormis, et tema õed panevad talle surve hoida ka nende lapsi. Naine selgitas, et otsustasid mehega, et tal oleks mõistlik koduseks emaks jääda, ja ta nõustus sellega. Ta jagas ka põnevat olukorda oma perekonnas, kus kaks tema õde on samuti rasedad.