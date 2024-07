Kas suvel on vaja võtta toidulisandeid? Uuringutest on selgunud, et väga paljud ei tea seda

„Inimesed arvavad, et kuna suvel on palju värskeid puu- ja köögivilju ning marju, siis saab kõik vitamiinid loomulikul teel kätte. See vastab osaliselt tõele. Saame C-vitamiini puuviljadest, marjadest ja köögiviljadest, näiteks kapsas sisaldab ohtralt seda vitamiini. Kuid kas eestlased tarbivad suvel tõesti rohkem rasvast kala või linaõli, mis sisaldavad oomega-3-rasvhappeid? Kui köögi- ja puuviljad ning marjad kasvatatakse ise, siis see on hea, aga kui tarbitakse tööstuslikult kasvatatud köögivilju, siis nende toiteväärtusest sageli ei piisa, et organism saaks kätte kõik vajalikud vitamiinid,“ räägib proviisor.

Teine väärarusaam on see, et igasugune kalaõli sisaldab D-vitamiini ja seda ei pea suvel tarbima. Kalaõli hinnatakse kõrgelt eelkõige selles sisalduvate oomega-3-rasvhapete tõttu. Nende kasulikkus on teadusuuringutega tõendatud. Kuna inimorganism oomega-3-rasvhappeid ei tooda, saame neid üksnes toidust või toidulisanditest. Kõige rohkem oomega-3-rasvhappeid sisaldavad vabalt kasvanud rasvased kalad, näiteks anšoovised, sardiinid, makrell, lõhe ja mereannid. Kui kala kaks korda nädalas ei sööda, siis on rahvusvaheliselt sertifitseeritud kvaliteetse kalaõli tarbimine hea alternatiiv, et saada piisav kogus oomega-3-rasvhappeid. Eelistada tuleks võimalikult suure oomega-3-rasvhapete sisaldusega kalaõli, sest mida rohkem oomega-3-rasvhappeid kalaõli sisaldab, seda suurem on kasu organismile.