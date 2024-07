Tundsin juba pikemat aega, et minu suhtes mehega, kellega olen neli aastat koos olnud, on viimasel ajal puudu ausatest ja avameelsetest vestlustest. Rääkisin talle, et tunnen, nagu meie vahelt oleks must kass läbi jooksnud - me küll otseselt ei tülitse, igapäevasel tasandil saame kenasti läbi, kõik toimib, aga rutiin on üle võtnud. Ta oli selles osas mõistev ja juba mõne päeva pärast üllatas mind vestluskaartidega, mille oli raamatupoest leidnud. „Kui põnev!“ mõtlesin ma rõõmuga. Sel hetkel ei osanud ma oma halvimaski õudusunenäos ette kujutada, mis kõik saama hakkab ja mida mees mulle üles tunnistab.