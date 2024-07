Silmside on oluline osa inimsuhtlusest. See on peen viis öelda: „Ma näen sind ja olen sellest suhtlusest huvitatud“. Kui sa siiralt ei meeldi kellelegi, võib ta sageli vältida sinuga silmside loomist. Nad võivad vaadata sinust mööda, oma telefoni või mujale, et ta ei peaks sulle otsa vaatama. See muidugi ei puuduta häbelikke või introvertseid inimesi, kellel võib üldiselt olla raskusi silmside loomisega. See puudutab inimesi, kes tahtlikult väldivad sinu pilku, eriti kui nad loovad teistega kindla silmside.