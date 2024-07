Eesti mehe mõõt sai täis: me ei pea olema naistele kõndivad rahakotid, mille abil omale lisamõnusid välja meelitada

Enamik naisi on mingil põhjusel pannud enda piltide kõrvale või lausa nende asemel pilte selles kontekstis mõttetutest puhkusereisidest. Ilmselt on see selline pehme katse anda mõista, et kui mees soovib naisele pugeda, siis tal sobiks naisele kinkida mõne reisi piletid. Mõni ütleb ka selgelt välja, et mees peaks kutsuma ta soojale maale. Enamik kalastajaid soovib ilma pika mölata eraldada prügikalad perspektiivikatest kuldkaladest ja selleks alustatakse vestlust n-ö täägirünnakuga - küsitakse otse - mis tööd teed. Mõistlik on naisele kohe alguses anda mingite vihjetena märku, et sa oled vaene.