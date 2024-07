Üheksa peamist põhjust, miks eestlaste pea valutab. Pereõde: sageli ei oska patsiendid isegi seda ühe põhjusena mainida

Populatsiooniuuringu andmetel kannatab migreeniepisoodide all ligi 18% täiskasvanud elanikkonnast. Marina on üks esimesi pereõdesid Eestis, kes tegeleb süvendatult peavaludega ning ta kasutab oma töös lahendust nimega Migrevention. Migreventioni lahendusel on nii patsiendi kui ka spetsialisti vaade ning tänu andmepõhisusele on see suureks abiks patsientide kaugjälgimisel ja nõustamisel. Samuti pakub Migreventioni platvorm laialdast infot selle kohta, mis just eestlastele peavalu ja migreeni põhjustab.

Stress

„Kõige sagedasem põhjus on kindlasti stress,“ ütleb Marina ning lisab, et sageli ei oska patsiendid isegi seda ühe põhjusena välja tuua. „Nad ei oska seda mainida. Kui oleme heas tujus ja kõik on korras, siis meie immuunsus, veresooned ja närvisüsteem on tugevamad. Kui äkki tekib mingi stressireaktsioon, siis on peavalu ka käes.“

Sundasend

Väga sageli on Marina sõnul peavalud (sh migreenid) seotud just kaela- ja õlavöötme pingega. „See pole ainult kontoritöötajate häda, vaid ka laotöötajate, väikeste laste emade, juuksurite ja näiteks kassapidajate mure. Pidevast sundasendist lähevad lihased pingesse ja tänu sellele veri ei liigu hästi. Lihas on kõva, pigistades veresooni kinni ning seetõttu ei jõua veri ega hapnik korrektselt ajusse,“ selgitab ta. Selliste peavalude vältimiseks või sageduste vähendamiseks tuleks kindlasti teha iseseisvalt kaela- ja õlapiirkonnale venitusharjutusi. „Need on hästi lihtsad harjutused ning neist on abi juba ka siis, kui kasvõi korra päevas 5-10 minutit harjutada.“ Samuti soovitab Marina vähemalt korra aastas teha läbi massaažikuur. „Kaela-õlavöötme valu puhul võib aidata ka nõelravi,“ ütleb ta.

Toit