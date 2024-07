Oled märganud? On üks suur probleem sotsiaalmeedia juures, mis hakkab vaikselt normaliseeruma ja see tekitab uue mure

See kõik on viinud selleni, et teismelised tunnevad, et sotsiaalmeedia teeb nad kurvaks ning nad alatihti võrdlevad end kellegagi. Sellised rakendused nagu Instagram ja Snapchat on kohad, kus oma elu parima osa kujutamine on ainus mõte. Isegi, kui me kõik teeme sama, valides, milliseid hetki esile tõsta, hakkame mõtlema, miks meie elu pole sama.