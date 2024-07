Trauma vabastuse praktik Helen Haava usub, et tervise ja heaolu saavutamine on kõige tõhusam siis, kui läheneme inimesele terviklikult, võttes arvesse nii füüsilist, vaimset kui ka emotsionaalset heaolu. Siin on mõned Heleni suvised nõuanded, mis aitavad sul saavutada parema tervise ja heaolu.