Suvel on kehv enesetunne ja unevõlg? Need on kardioloogi 10 tervisesoovitust suveks

Ida-Tallinna Keskhaigla kardioloog dr Henri Kaljumäe rõhutab: „Praegu on ideaalne aeg olla kehaliselt aktiivsem ning tarbida rohkelt värsket kodumaist toitu põllult ja aiast. Puhkuse ajal inimesed on sageli õhtuti kauem üleval, kuid siis tuleks jälgida, et uneaeg saaks siiski täis ning et ei tekiks unevõlga, mis sageli on kehva enesetunde põhjuseks.“