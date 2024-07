25 aastat abielus olnud ja üle 100 pulma korraldanud Eesti paar: lahku ei kasvata üleöö

Gille tõdeb, et tema pole kunagi saanud aru neist, kes ütlevad: „Kasvasime partneriga lahku.“ „Tahaks küsida, kus te olite siis, kui lahku kasvamine algas. Omavaheline suhtlus ja meeskonnana toimimine ei tule lihtsalt, selle nimel peab tööd tegema, vahel andma partnerile järele, vahel oma ego alla suruma. Samuti väljendama soove ja mõtteid selgelt, sest partner pole mõtete lugeja. Omaette nutimaailmas elades suhted tõesti ei püsi,“ on Gillel ääretult hea meel, et nende väike pere on ka keerulisematest olukordadest seni elus välja tulnud ja üksteise seljataga seistakse kindlalt.