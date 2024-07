Brünetid Bitchid | Eesti tippmeikar Paul Holmberg kirjeldab, kuidas on aastal 2024 geimehena Eesti ühiskonnas elada

Hooaja viimases episoodis on külas Paul Holmberg, Eesti üks nõutuimaid tippmeikareid, kes on ühtlasi ka drääg. Miks ta seda teeb ja mis see talle annab? Kas kõik dräägid on geid? „Muidugi mitte! Vaata Henrik Normanni Maiena ja Madis Millingut Silvina,“ põrutab Paul.