KÜSITLUS | Kas ja kus peaks piiri tõmbama? „Rannas ja ujulas ei ole vaja end stringides eksponeerida!“

Kolme poja ema Amy Dixon algatas petitsiooni, et keelustada stringilaadsed bikiinid New Plymouthis asuvas ujulas, sest tema hinnangul mõjub vaatepilt pornograafiliselt ja ta ei soovi, et tema pojad nii noorena sellist vaatepilti näeksid.

„Ma ei taha olla emana liialt kaitsev, aga isegi minu arust on see vaatepilt liig mis liig. Kas ujumisriided peavad olema nii napid ja paljastavad? Ujulas käiakse ikka ujumas, mitte ennast eksponeerimas,“ on Dixon nõutu. Ujulas on küll nõue, et naiste rinnad peavad olema kaetud, kuid stringilaadsete bikiinide kohta ei ole midagi öeldud.

Mitmed inimesed, kes on petitsioonile juba oma allkirja andnud, nõustuvad, et „tahaks rahulikult perega aega veeta, meil ei ole vaja, et silmapiiril oleksid alasti kannikad, sest nendel naistel on ilmselge tähelepanuvajadus".

Kuid mitte kõik ei nõustu sellega. Osad inimesed arvavad, et tegu on lihtsalt praeguse stiiliga ja arvestades, et ka varateismelised kannavad nii nappe ujumisrõivaid, võiks lihtsalt eeldada, et nemad soovivad moega kaasas käia, mitte ei mõtle, et nad tahavad ennast eksponeerida.

