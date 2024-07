Lastelaagrist koju uute „sõpradega“? Kõige efektiivsemad moodused tüütutest täidest vabanemiseks

„Suvised terviseohud, millega lapsed kokku puutuvad, tulenevad enamasti keskkonnast ja ka laste suurest arvust koos viibides. Lastelaagrid toimuvad enamasti looduslikes tingimustes, kus on suurem oht päikesepõletuse, kuumarabanduse, putukahammustuste ja allergiliste reaktsioonide tekkeks. Lisaks suurendavad aktiivsed tegevused vigastuste, kukkumiste ja traumade tõenäosust. Tavaliselt on laagrites korraga suur hulk lapsi, kes on omavahel tihedas kontaktis. See omakorda soodustab nakkushaiguste, sealhulgas ka täide levikut,“ kirjeldas Kuusik riske.

Laagrites veedavad lapsed palju aega tihedalt koos ja see loob soodsa keskkonna nii nakkushaiguste kui ka täide levikuks. „Kuigi paljud arvavad, et täid olid probleemiks vaid nõukogude ajal, siis tegelikkuses ei ole täid kuskile kadunud ning levivad ka tänapäeval,“ lükkas Kuusik ümber levinud müüdi. Ta lisas, et ka see on müüt, et täid on seotud ebapiisava hügieeniga - tegemist on nakkusega, mis levib otsese kontaktiga: täid ei oska hüpata ega lennata, aga suudavad kiiresti liikuda ja ronida ühelt pealt teisele kontaktiga. Täid on küll tüütud, aga nende levikut on võimalik siiski ka ennetada.