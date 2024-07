Kui sinu kolleegid kipuvad liiga palju vaidlema, siis tasub enda ja ka teiste käest küsida, kas nad soovivad vaieldes teemast aru saada ja lahenduseni jõuda, või on tegemist lihtsalt vastuvaidlemisega või isegi jonnimisega. Meeskonnatreeneri sõnul ei ole vaidlemine sugugi vastutöötamine, vaid kaasatöötamise stiil, mis mõistlikult kasutades viib meid kiiremini lahenduse ja tulemuseni. Küsimus on puhtalt selles, miks inimene vaidleb – kas sellepärast, et jonnida ja vastu töötada, või on vaidlemine tema entusiastlik ja otsekohene stiil, kuidas jõuda arusaamiseni ja lahenduseni.