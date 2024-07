Melania Trump Donald Trumpi vastasest atentaadikatsest: armastus, lahkus ja empaatia on poliitilistest mängudest üle

„Nähes, kuidas mu abikaasat tabab kuul, sain aru, et minu ja Barroni (endise presidendipaari poeg) elu on suurte muutuste äärel,“ kirjutas Melania Trump oma postituses. Ta avaldab kaastunnet nii tulistamises hukkunu perekonnale kui ka teistele haavatutele.

„Minu abikaasa ebainimlikuks poliitiliseks masinaks tunnistanud koletis püüdis oma tapmiskatsega hävitada mu abikaasa kirge, tema naeru, leidlikkust, armastust muusika vastu ja inspiratsiooni. Tema inimlik pool maeti poliitilise masinavärgi alla. Donald on hooliv mees, kellega olen olnud koos nii heas kui halvas.“

Ta lisas, et erinevad arvamused ja poliitika on vähemtähtsad kui armastus, lahkus ja hoolimine. „Me kõik oleme inimesed ja peaksime tahtma üksteist aidata. Me peaksime mööda vaatama maailmavaatelistest erinevustest ja võitlema üheskoos parema elu nimel.“