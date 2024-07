Mehe hoiatus: kui selgus, et ma ikka ei ole megarikas, siis hakkas pihta. Tagasi mõeldes olid ohumärgid õhus

„Sattusin isegi ühe vene naisega suhtesse, kes alguses oli imetore. Aga kui selgus, et ma ikka ei ole megarikas, siis hakkas pihta. Solvamine, mõnitamine, tüli norimine ja süüdistamine. Kuniks leidis võimaluse ära minna poolsalaja - ilmselt uut meest jahtima. Rikast meest.

Sellele tagasi mõeldes olid ohumärgid olemas, aga no ei märganud kohe neid. Küll anti mõista, et tema oleks nagu lilleke potis, kui mina raban tööd teha - tema tegeleb hobidega. Et näed, tal sõbranna mees võttis lausa teise töökoha ja vot kus raha hakkas sisse tulema. Ja sõbranna muudkui õitseb ja õitseb. Lisaks muud igasugused soovid ja tahtmised. Õnneks sain sellest vaimsest terrorist lahti...“