„Ebaseaduslik, otse vanglasse!“ Paari vanusevahe tekitab sotsiaalmeedias poleemikat

Nimelt uhkustas 18-aastane neiu nimega Bay sotsiaalmeedias oma kallimaga, kes on temast 39 aastat vanem, vahendab The Sun.

Bay poiss-sõber Riq on 57-aastane. USA-st pärit paar ei lase end häirida sellest, mida netis nende vanusevahe kohta räägitakse, sest nad on õnnelikud ja oma suhtega rahul. Samuti avaldas Bay, et tema kaaslane on vanem ka tema vanematest.

Sotsiaalmeediasse postitatud videotes sõnas noor naine, et paljud ütlevad talle: „Sa oled tema jaoks liiga noor“, ja viitas sellele, et tema elukaaslane sarnaseid kommentaare ei saa. Kuid Bay tunnistas, et ta ei võta kommentaare südamesse. „Meie vanusevahe on 39 aastat, kuid me saame nii hästi läbi. Me teame, kuidas lõbutseda,“ ütles ta ja lisas: „Vihkajad vihkavad, aga meie oleme õnnelikud.“

Kuid sotsiaalmeediakasutajad olid paari vanusevahest jahmunud ning väljendasid seda ka kommentaariumis. Inimesed ei pidanud seda mitte ainult hulluks, vaid ka ebaseaduslikuks. „39-aastane vanusevahe on hullumeelne,“ avaldas üks paari jälgija. Teine lisas: „Ebaseaduslik, otse vanglasse.“ Kolmas kommenteeris: „See peaks olema ebaseaduslik.“

Hoolimata sellest soovisid paljud sotsiaalmeediakasutajad kommentaariumis paarile ka õnne ja osa avaldas, et ka neil on kaaslasega suur vanusevahe. „Ma olen 21 ja mu mees on 52,“ märkis üks. Teine lisas: „Meie oleme 18 ja 44.“