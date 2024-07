„Nälg võib rikkuda kogu päeva.“ Kõige olulisemad tähelepanekud perepuhkuse jaoks, et soov lastega reisida püsiks!

„Näeme laevapardal tihti, et väikeste reisisellide tuju mõjutavad kõige enam tühi kõht, igavus ja nihkunud või puudulik unerütm. Laste kehv tuju mõjutab omakorda lapsevanemaid, mistõttu olen veendunud, et õnnestunud perereisi võti on lastega arvestamine ja seega natukene põhjalikum planeerimine ning ettenägelikkus. Üheskoos kodumaa või välisriikide avastamine on kvaliteetaeg perega, mis võimaldab üksteist veelgi paremini mõistma ja tundma õppida ning ühisesse mälestusteraamatusse meeldejäävaid peatükke koguda. Vanematele julgustuseks olgu öeldud, et lastega arvestamine ei tähenda kindlasti seda, et tuleb üksnes mänguväljakutel ja lastele mõeldud muuseumites aega veeta,“ julgustab laevafirma DFDS Paldiski-Kappelskär liinil seilav pikaaegne purser Martin Rosing vanemaid koos lastega puhkusereise planeerima.