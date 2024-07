Märkus naiste tegevuskava kohta: pärast on hingepõhjani solvunud, et kokku lepitud, aga mees ei teagi sellest...

„Ja kas mees ise üldse teadis sellest kokkuleppest või leppis naine üksi selle kokku? See ju naiste puhul üsna tavaline, et nad ise lepivad ilma teise teadmata midagi kokku.

Või siis mingi muu tegevuse käigus korra mainivad umbmääraselt, et kas midagi sellist ja siis võiks teha? Ja kui mees vastab, et „räägime pärast“, on naise arvates kõik kokku lepitud ja rohkem enam ei räägigi. Pärast hingepõhjani solvunud, et tal midagi kokku lepitud, aga mees ei teagi sellest...“