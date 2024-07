Ta nendib, et kuigi meil on olemas spetsialistid, kes tegelevad kere- ja näolihastega, siis seda üleminekukohta ehk rühti puudutatakse vähe. Kui rüht on vale, siis pole vahet, mida teed kere- või näolihastega, sest pinge on ikka sees ja pinge on see, mis tekitab meile kortse. „Igal hetkel kui sul on võimalik, siis mõtle nagu oleksid fotograafi juures: õlad natuke tahapoole, kael pikaks, lõuga võid natuke ülespoole lükata, keel suulakke ja väike naeratus sinna juurde. Selline võikski olla sinu kehahoiak koguaeg, kui sul see meeles on,“ selgitab ta.