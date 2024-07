„Mul pole vaja eriti vett juua, ma ei higista palju.“ Levinud suvised müüdid, mis oma tervise huvides tasub ümber lükata

Ilmateade lubab nädalavahetuseks 30 kraadi ja päikest? Ära lase petlikul suveilmal end ninapidi vedada ja pista matkakotti veekindel koorikjope ja matkapüksid, mis kaitsevad sind vajadusel vihma ja tuule eest. Kiireks vahetuseks eelista veidi lohvakamaid matkapükse, mida on rajal lihtne üle jala tõmmata. Õnneks võtavad veekindlad riidekihid kotis väga vähe ruumi, neid on lihtne kokku pakkida ning vajadusel saad neid kasutada istumisalusena.Niiskuse ja vihma eest tuleb kaitsta ka matkakotti ja kotis olevat varustust. Veendu, et matkakotil on olemas spetsiaalne vihmakate ning viska see kotile peale kohe, kui vihma tibutama hakkab. Telk ja magamiskott paki võimalusel koti põhja ning kõik niiskust kartvad esemed nagu akupank, telefonilaadija, tuletikud, paberkaart, salvrätikud ja sidemed, ravimid ja esmaabitarbed veekindlasse suletavasse kilekotti.Matkajalanõusid valides võib inimese pilk vaistlikult peatuda just veekindlatel jalanõudel, kuid suvisel ajal pole see kõige mõistlikum lahendus, sest soojas hakkavad jalad veekindlates jalanõudes higistama ja nii on ka villid kiired tulema. Suvisel ajal eelista kergeid matkajalanõusid, mis kuivavad kiiresti. Villide vältimiseks kanna suvematkal meriinovillaseid sokke, sest meriinovill on antibakteriaalne ning hoiab jalad kuivana. Parim rohi tüütute varbavahevillide vastu on kvaliteetsed varvassokid.