Tere iseseisev elu, head aega luksused! Nippe noortele: kuidas hakata esimese töökohaga jõukust kasvatama

Tööturule sisenemisel on kõige tähtsam, et töökoht oleks ametlik, mis tähendab töölepingut ning seda, et kogu palga pealt tasutakse nii tulu- kui ka sotsiaalmaks. „Kuigi nn ümbrikupalk pole Eestis eriti levinud, võib seda kohata eelkõige just noorte töötegijate seas. Varimajanduse uuringu järgi ütleb lausa kolmandik 16–29-aastastest, et teab mõnda inimest, kes saab ümbrikupalka,“ sõnas Tuleva juhatuse liige Sten Andreas Ehrlich.

Töömaailma sisenedes võib tunduda, et ümbrikupalk on töötajale kasulik, kuna vähem raha peab maksma riigile ja rohkem raha saab kätte. Ehrlichi sõnul tekitab ümbrikupalk töötajale tegelikult hoopis suurt kahju. „Kui palgalt ei tasuta makse, pole töötajal ravikindlustust ning ka tulevane pension on märkimisväärselt väiksem. Samuti ei teki ümbrikupalgaga töötades õigust ei koondamis- ega töötushüvitistele,“ selgitas ta.

Ümbrikupalgaga lükatakse vastutuskoorem töötaja õlule, sest maksuamet võib maksmata jäänud summad nõuda hiljem välja töötajalt endalt. Seega tasub töötajal hoolega jälgida, et kõik toimuks seaduslikult. Igal inimesel on võimalik maksu- ja tolliameti iseteenindusest ise kontrollida, kas tema palga pealt on kõik maksud tasutud ja sellega ka vastavad hüved tagatud.

Esimese palga laekumisel loositakse töötajale automaatselt välja ka II samba pensionifond. Loosirattas on kolm Eesti kõige odavamat aktsiatesse investeerivat pensionifondi. „Kõik loosimisel olevad fondid on head ja sobivad noortele pensioni kogumiseks. Seega ei pea tööd alustav noor oma II samba pensionifondi valiku pärast muretsema. Samas saab soovi korral fondi igal hetkel muuta ning asemele võtta mõni teine madalate tasude ja suure aktsiate osakaaluga fond,“ ütles Ehlich.

Noorena on lihtsam kogumisega alustada

Tööle asumisel ja palga laekumisel tasub võimalusel koguda ka II sambale lisaks. Selleks on kaks väga olulist põhjust.