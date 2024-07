„Grey anatoomia“ staar jagab oma raseduse katkemise lugu: see oli šokeeriv ja nii kohutavalt kurb

Jessica Capshawil on oma ettevõtjast abikaasa Christopher Gaviganiga neli last: Luke on 16-, Eve 13-, Poppy 12- ja Josephine 8aastane. Ta on üliõnnelik, et temal ja ta abikaasal oli algusest peale samasugune arusaam pereplaneerimisest - nad soovisid palju lapsi.

„Minu jaoks oli see asjade loomulik käik, sest olen ka ise pärit suurest perest, seega ei tundunud see mu jaoks ülemäärase jõupingutusena,“ räägib Capshaw.

Luke’i ja Eve’i vanusevahe on kolm aastat ja Poppy on Eve’ist kõigest 20 kuud noorem. See kõik käis nii kähku. Peale kolme last uuris Jessica oma abikaasalt, mida too arvab neljandast lapsest ja Christopheri meelest oli tegu fantastilise ideega.

Jessical õnnestus küll kiiresti rasestuda ning siiamaani ei olnud tal ühegi rasedusega probleeme olnud, kuid kümnendal rasedusenädalal, kui tal oli planeeritud ultraheli, sai ta arstliku kontrolli käigus teada, et loote süda ei löö enam. Jessica kirjeldab, et see oli kõige šokeerivam ja kurvem kogemus tema elus. Ta on südamest tänulik mõistvatele ja empaatilistele arstidele ning oma abikaasale, tänu kelle toetusele sai elu edasi minna ning mõne aasta pärast said nad ka neljanda lapse vanemateks.

