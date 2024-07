Miks nad ikka veel koos on!? Peamised kurvad põhjused, miks inimesed jäävad suhtesse, kus mõlemad on õnnetud

Kõige esimene põhjus on see, et need inimesed, kes jäävad sellisesse suhtesse, mis võib neile vaimselt või füüsiliselt halba teha on see, et nad on harjunud. Nad on harjunud, et neid koheldakse halvasti. Peale pikki aastaid halva elukaaslase kõrval on nad hakanud arvama, et nad ongi väärtusetud. Nad on oma elus harjunud igasuguseid asju nägema, nad on pidanud palju läbi elama ja peavadki sellist elu normaalseks. Enesekindluse langus ja alaväärtusetunne mängivad samuti rolli selle kõige juures.

Samuti võib süüdi olla harjumus. Sest see suhe on midagi, mis on muutunud mingil määral mugavaks ja inimesel on pigem hirm tundmatu ees. Palju lihtsam on elada nii nagu enne, selle asemel, et hakata uuesti oma eluga otsast peale. Kõik muutused tekitavad ebakindlust, tulevik on hirmutav. See on üks peamistest põhjustest, miks paljud jäävad sellisesse suhtesse, mis teeb neile haiget ja mis ei toimi. Parem kannatada kõik ära, selle asemel, et hakata oma elu pea peale keerama.

Hirm üksi jäämise ees on kolmas põhjus, miks paljud jäävad suhtesse, mis ei toimi. Vähemalt on keegi. Vähemalt ma ei ole üksi. Sest üksindus mõjub hirmutavalt. Ometi võib ka koos olemine teha haiget, eriti juhul, kui su partner on vaimselt või füüsiliselt vägivaldne.

Kui sa peaksid olema sellises situatsioonis, siis ära hakka endale pinget peale panema ja mõtlema sellele, mida sa võiksid teha. Ära ütle: „ma peaksin lahkuma,“, ütle parem: „mis oleks, kui ma läheksin ära?“ Mida see sinu elus muudaks? Mis läheks paremaks? Psühholoogide sõnul võib sellel olla mitmeid eeliseid. Näiteks stressi taseme langus, depressiooni langus, ärevushäirete langus ja eelisena võiks välja tuua selle, et sul on suurem võimalus kohtuda õige inimesega. Ning mis kõige tähtsam, õppida ennast uuesti hindama ning väärtustama. Muutuda enesekindlamaks. Ja saada tagasi oma vabadus.

Allikas: Kodused Lood