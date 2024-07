PEEGLIJUTUD | Kõhukorin massaažis ja häiriv tselluliit. Anu Saagim ja Reet Härmat räägivad kehakaaluga eksperimenteerimisest

„Mul on tselluliit, ma ütlen selle välja, ma ei häbene seda ja see on tekkinud, sest mul on kerge ülekaal,“ tunnistab Reet häbipuna palgel. „Nii kui saan natuke kaalust alla võetud, kahaneb ka tselluliit. Kahjuks nõuab see enesedistsipliini.“

Tänases saates tulebki pikemalt juttu kaaluteemadest, kaalulangetamisest ja eelmises saates mainitud vampiirihooldusest, mida Anu oma kätel järele proovida julges.

Lisaks räägivad iluhoolikud oma lemmik massaažidest, kus nad elu jooksul käinud on ja mis on ka päriselt nende tervisele hästi mõjunud. „Kõhumassaaž pani ikkagi protsessid kõhus tööle. See ei ole ainult nahailu,“ räägib Reet ühest põnevast protseduurist.

Iluhoolikud räägivad ka ebamugavast tundest, mis valdab inimesi, kui neil hakkab massaažilaual kõht korisema. Nad kinnitavad, et see on täiesti normaalne kehaline reaktsioon, mis võib juhtuda meist igaühega - ka massööridel endal - ja selle pärast pole üldse vaja piinlikkust tunda.

