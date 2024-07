„Need tervisehädad algavad kerge kurnatusega.“ Mis juhtub, kui organismis tekib püsiv oomega-3-rasvhapete puudus?

„See paneb muretsema, sest nii tekib organismis püsiv oomega-3-rasvhapete puudus, mis mõjutab organismi kõigi tähtsate süsteemide – südame, vereringe, aju – toimimist, vaimset võimekust, nägemist ja isegi rakkude uuenemist.“

On selge, et Eesti noored söövad kala väga vähe: 6% sööb kala kord kuus, 33% ehk kolmandik sööb seda harvem kui kord kuus ja 11% ei söö üldse kala. Vanemate inimeste seas on olukord veidi parem, kuid 81% eestlaste toidulauale ei satu kala piisavalt sageli.

„Et olla praegu terve ja vähendada mitmesuguste haiguste riski vanaduspõlves, peab tarbima vähemalt kaks portsjonit mereande nädalas. Üks portsjon on 200 grammi,“ selgitab Jana Tjossova. „Tervisehädad, mis algavad kerge kurnatuse või keskendumisraskustega, avalduvad kesk- ja vanemas eas juba tõsiste vaimsete probleemide, südame- ja veresoonkonnahaiguste ning liigeseprobleemidena. Pealegi on mõnes uuringus juba leitud seoseid oomega-3-rasvhapete puuduse ja teatavate vähivormide vahel. Oomega-3-rasvhapped on inimesele vajalikud alates eostamisest – sest need toetavad aju, närvisüsteemi ja nägemiselundite väljakujunemist – kuni kõrge vanaduseni,“ lisab Tjossova.

Probleem seisneb kahtlemata nii väheses teadlikkuses kui ka mereandide kõrges hinnas. Aastatel 2022–2023 oli Eesti Ungari järel kala hinna kasvu poolest Euroopa Liidus teisel kohal ning kalatooted on Eestis võrreldes teiste toiduainerühmadega kallinenud . See tähendab, et kaugeltki mitte iga eestlane ei saa endale lubada kala söömist kaks korda nädalas. See on kurb statistika, eriti kuna oleme ju mereriik!

Tasakaalustatud toitumise tähtsuse ja oomega-3-rasvhapete vajalikkuse mõistmine lonkab kahte jalga: 23% Eesti elanikest ei oska näiteks nimetada ühtegi põhjust, miks oomega-3 on oluline. Seda võib eelkõige täheldada nooremate vanuserühmade seas: seda ei tea 34% 18–29-aastastest ja 21% 30–39-aastastest.