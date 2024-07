Nõutu naine ootab kogemusi: see igavene suitsetamine akna all peab ära lõppema! Aga mu palved on kurtidele kõrvadele...

„Ma olen täiesti nõutu. Mul on kaks naabrimeest, kes vahetpidamata käivad välisukse juures suitsul. Ma elan teisel korrusel ja kõik see vahetpidamatu suitsuhais tuleb mulle tuppa. Ja mul on ka väikesed lapsed! Nemad ei tohikski sellist jubedust sisse hingata, ja mina ise ju ka ei soovi. Olen korduvalt rääkinud mõlema mehega ja pöördunud ka korteriühistusse. Ma ei ole kuskilt saanud mõistlikke vastuseid, ainult õlakehitusi, et see on lubatud ja teha ei ole mitte midagi. Hoidku ma aknad kinni!

Aga suvel on ju nii palav. Ma olen ahastuse äärel, kas muud võimalust ei olegi kui ära kolida? Olen palunud naabrimehi, et läheksid nad kasvõi maja nurga peale, siis ei tuleks see hais mulle tuppa. Aga ei - nemad ei kavatse „vinguva naise pärast oma õigustest ja mugavustest loobuda“ - niimoodi nad ütlesidki. Ehk mu palved on olnud kurtidele kõrvadele. Ja ega see ära kolimine ka ei garanteeri, et kuskil mõni selline naaber jälle tuleks! Kas keegi on veel sellise probleemiga kimpus olnud ja oskaks öelda, mida ma ometi teha saaksin?“