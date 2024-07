Suhte osas alla andnud mees: mõistlik on oma soovid enda teada jätta, muidu jäädki tänitamist kuulma

Lõbus lugemine see „õpetus“. Kogu jutuvada sisu oli - „öelge üksteisele, mida te tahate“. Aga see on ainult ülesande püstitus, mitte lahendus ise. Näiteks mees tahab kalale, naine mingit suvemuusikali vaatama minna.

Mees ja naine istuvad siis laua taha, räägivad oma soovidest... Ja siis minnakse, las ma arvan - koos suvemuusikali vaatama? Tavaline abielu argipäev. Kogu suhtlemise tulemuslikus. Mõistlik on mitte oma soovidest rääkida, muidu hakkab veel poole etenduse pealt tänitama, et nii tore etendus ja ei kujuta ette, et oleks sellest ilma jäänud ja me peaks ikka rohkem koos asju tegema.