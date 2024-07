Sekstöötaja avaldab, kas voodis on paremad partnerid mehed või naised: viisid, kuidas mehed ja naised seksile lähenevad, on kardinaalselt erinevad

Micki Daniels on lahutatud, üksikema, kes on maganud üle 1000 mehe ja naisega ning kajastab oma tegemisi ka OnlyFansi kontol, avaldab portaalile news.com, kes on voodis paremad partnerid- mehed või naised?

Daniels tõdeb, et kuigi talle meeldib seksida mõlema sooga, on ta avastanud, et on peale vahekorda sageli meestes pettunud.

„Meestele ei õpetata paljusid asju, näiteks seda, kus on kliitor, samas kui naised sünnivad sellega,“ märkis ta. Danielsi leiab, et viisid, kuidas mehed ja naised seksile lähenevad, on kardinaalselt erinevad. „Naised on tavaliselt palju pehmemad kui mehed, kes on juba oma loomult karmimad.“ Daniels toob välja ka selle, et naised lõhnavad palju paremini, sest naised hoolivad oma hügieenist rohkem. Ta usub , et selle põhjuseks on asjaolu, et naised soovivad alati oma seksuaalpartneritele meeldida, samas kui mehed sellele ei mõtlegi.