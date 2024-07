Inga Lunge paarisuhte hoidmisest: kui kaaslane unarusse jätta, võib ta lihtsalt kaduda

„See ei ole ka hea, kui me loome väljapoole illusiooni, nagu meil oleks kogu aeg kõik hästi. Ma olen viimasel ajal märganud noorte puhul, et kui suhtes ei ole sädelust, siis tundub, et nüüd on kõik ja peabki lahku minema. Aga sa õpid enda kohta rohkem, kui lähed ka rasketest punktidest läbi ja vaatad, mis saab. Suhtes on väga palju erinevaid dünaamikaid ja see on ainult kasvamise koht,“ räägib Inga.